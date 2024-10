Fiorentina-Hellas Verona, promo Halloween: biglietti al 50% di sconto

La speciale promozione Halloween da parte di ACF: biglietti scontati per Fiorentina-Hellas Verona

In occasione della sfida tra Fiorentina e Hellas Verona, in programma domenica 10 novembre, ACF Fiorentina offre una particolare promozione in occasione della festa di Halloween (31 ottobre). I dettagli prelevati dal sito ACF: