“Fiorentina ha vinto meritatamente, ma c’erano rosso a Borja e rigore su Bernardeschi”

Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio durante la quale ha commentato anche la vittoria della Fiorentina contro la Juventus:

La squadra di Prandelli ha risposto finalmente a un pungolo del suo allenatore, andando sul campo con una spavalderia finora mai vista. Di sicuro la giornata infelice di Bonucci e l’espulsione sacrosanta di Cuadrado hanno condizionato la prova della Juventus, alla quale mancano l’espulsione di Borja Valero e il rigore su Bernardeschi. Ma Pirlo è un investimento più che una scommessa. E un investimento non può rendere subito, quindi la società avrà fatto i suoi calcoli. Non mi piace il nervosismo di certi dirigenti, come Nedved e Paratici. La Fiorentina ha vinto meritatamente ma è stata molto aiutata dalla pochezza dei bianconeri.