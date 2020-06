Fiorentina: guarda l’Atalanta, ma il gap con i nerazzurri è aumentato. Il contropiede per uscire indenni dall’Olimpico

La Lazio riassapora il gusto amaro della sconfitta. L’ultimo ko, prima di quello di ieri, risaliva al 25 settembre: 1-0 a San Siro contro l’Inter. Nove mesi fa. Nel frattempo la squadra di Simone Inzaghi ha inanellato una serie incredibile di risultati utili consecutivi, tra cui le vittorie contro Milan, Napoli, Juventus e Inter (al ritorno). La rivale numero uno della Vecchia Signora per lo scudetto è diventata proprio la formazione biancoceleste. Il 3-2 di Bergamo, però, ha fatto scivolare Immobile & co. a quattro punti di distanza dalla vetta. La corsa al tricolore si è complicata e non poco. “Colpa” di un’Atalanta stratosferica. Inutile girarci intorni: la creatura del presidente Percassi è diventata un modello.

Per fronteggiare al meglio la Lazio, protagonista ieri di una mezz’ora spettacolare nel primo tempo, servirebbe una Fiorentina simil Atalanta. Peccato però – e ci dispiace molto scriverlo – che il gap tra viola e nerazzurri sia aumentato negli ultimi anni a favore di quest’ultimi. La speranza, allora, è che i gigliati tornino a esaltarsi di fronte a una big, come già successo contro Milan, Inter, Napoli e Juventus. Non ci sorprenderemmo di assistere ad una bella prestazione all’Olimpico. A fare la partita sarà la Lazio, lontana probabilmente sette punti dalla vetta prima del fischio d’inizio vista la possibile vittoria della Juventus venerdì contro il Lecce. La Fiorentina sarà costretta a giocare di rimessa e si sa quanto ai viola piaccia sfruttare i contropiedi. Contro le piccole, lo sappiamo, la musica cambia. La gara contro il Brescia ha confermato le difficoltà dei ragazzi di Iachini nell’affrontare le formazioni di bassa classifica, schierate con quasi tutti i giocatori dietro la linea della palla.

Per battere la Lazio, o quantomeno per uscire indenni dall’Olimpico, servirà un’impresa, ma il pallone è rotondo e nel calcio, non sempre, due più due fa quattro.