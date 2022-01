Fiorentina-Genoa a capienza ridotta: sospeso il “Christmas Pack”. Le info

La nota diramata dalla Fiorentina in vista del match di lunedì sera al Franchi a seguito alle ultime limitazioni

ACF Fiorentina comunica inoltre che, in ottemperanza al provvedimento approvato all’unanimità durante l’assemblea straordinaria della Lega calcio del 8 Gennaio 2022, in cui si autolimita la capienza degli impianti nelle giornate che si giocheranno tra il 16 gennaio e il 6 febbraio a 5000 spettatori, i possessori di Christmas Pack non potranno usufruire dei pacchetti sottoscritti. La Società comunicherà successivamente le modalità di rimborso del rateo gara.