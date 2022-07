Fiorentina-Galatasaray, cambia la data dell’amichevole?

Potrebbe slittare di un giorno l'amichevole tra Fiorentina e Galatasaray. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, il primo vero test per la squadra di Vincenzo Italiano non verrà disputato nella giornata di sabato, come da programma, ma bensì di domenica. L'ufficialità di questo cambio di programma potrebbe arrivare a breve.