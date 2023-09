Fiorentina-Ferencvaros, le informazioni per i biglietti

Il giorno gara sarà attiva la tariffa Matchday, mentre per tutta la durata di vendita dei biglietti è disponibile la tariffa scontata per gli Under 14. Ricordiamo che è sempre possibile sottoscrivere il Mini abbonamento per le 3 gare casalinghe del Group Stage, con prezzi scontati rispetto all’acquisto del singolo biglietto. Sempre attiva per gli abbonati la tariffa di prelazione. I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina https://bit.ly/FioTicket, presso il Fiorentina Point https://bit.ly/FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www.bigliettifiorentina.com/.