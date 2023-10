Prima gara del girone trasmessa in chiaro per la Fiorentina. I viola dovranno vedersela con gli ungheresi del Ferencvaros

Giovedì l'unica partita trasmessa in chiaro sarà quella tra Fiorentina e Ferencvaros. Infatti il match in programma alla 21.00 sarà visibile anche su TV8, mentre le due sfide di Europa League, Sporting Club-Atalanta (alle 18.45) e Roma-Servette (alle 21), saranno visibili solamente su DAZN e Sky. Prima gara del girone trasmessa in chiaro per la Fiorentina.