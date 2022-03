Fiorentina-Empoli, da oggi in vendita i biglietti: ecco i prezzi

La vendita dei biglietti è iniziata oggi mercoledì 23 marzo alle ore 15:00 e finirà ad inizio gara, domenica 3 Aprile

Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Fiorentina al Franchi, domenica 3 Aprile alle ore 12.30, per la gara contro l’Empoli. La vendita dei biglietti è iniziata oggi mercoledì 23 marzo alle ore 15:00 e finirà ad inizio gara, domenica 3 Aprile. La prima fase - rende noto la società viola - sarà dedicata ai possessori di InViola Card Gold (emessa entro il 22/03/2022) che potranno acquistare in anticipo il biglietto e con uno sconto. Con una tessera sarà possibile sbloccare l’acquisto fino a 4 biglietti.