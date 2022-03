Corsi: “Zurkowski pronto per il salto. Viola al Castellani? Sarebbe un onore”

Il n°1 del club azzurro parla anche di campo: "La gara contro la Fiorentina sarà importantissima per noi. Spero di vedere i viola in Europa"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli (prossimo avversario della Fiorentina in campionato dopo la pausa per le nazionali), è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: "Nel girone d'andata abbiamo avuto un po' di fortuna contro squadre come Fiorentina, Napoli o Juventus, contro il Verona, anche se il risultato è giusto, ci è girata un po' peggio. La prossima con i viola è importantissima. La Fiorentina avrei piacere andasse in Europa, principalmente per gli ottimi rapporti che ho con i dirigenti che sono sempre molto carini e presenti. Speriamo di raggiungere entrambi l'obiettivo prefissato. Fiorentina al Castellani durante i lavori per il restyling del Franchi? Ne abbiamo già parlato con Joe (Barone, ndr) e Daniele (Pradè, ndr). Io sarei felice ed onorato. Ho già dato la mia disponibilità, poi bisognerà vedere come andrà".