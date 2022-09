Fiorentina ed Empoli, rapporti incrinati? Corsi: “Ci siamo rimasti male”

L'asse di mercato tra Fiorentina ed Empoli, caldissimo per tutta l'estate, non ha portato alla fine nessun affare. Eppure i due club hanno trattato a lungo vari giocatori, da Vicario ad inizio estate, fino ai vari Bajrami, Kouame, Parisi e soprattuto Zurkowski. Il nulla di fatto ha incrinato i rapporti? La risposta l'ha data nelle ultime ore il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi :

"Ci siamo rimasti male per Zurkowski, non mi vorrei dilungare troppo nel dare spiegazioni. Il discorso va oltre l’apporto tecnico: sono umanamente dispiaciuto. Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più, ma non abbiamo pentimenti. Ci dispiace per noi ma molto di più per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti" ha detto a La Nazione.