Fiorentina e Lazio, sorelle tristi del mercato con gli allenatori scontenti

Sia Sarri che Italiano non verranno accontentati sul mercato. Intanto Lazio e Fiorentina si sfidano in campionato

Il Messagero si sofferma sul prossimo scontro di Serie A tra Lazio e Fiorentina. I due club, nonostante la posizione diversa in campionato, hanno un aspetto in comune. Infatti, i due allenatori non verranno accontenti sul mercato. Sarri voleva un vice Immobile e un terzino sinistro di ruolo, ma non arriverà nessuno. Come, molto probabilmente, non arriverà un centravanti alla corte di Italiano.