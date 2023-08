Fiorentina e Fanfani insieme: un progetto di salute non solo per la squadra

Istituto Fanfani è stato scelto come "Health Partner" di ACF Fiorentina per le prossime stagioni. Lo rende noto la stessa società gigliata con un comunicato ufficiale. Fanfani - si legge - assicurerà a tutta la Società, nelle proprie strutture sanitarie e al Viola Park, un progetto di salute olistico. Oltre alla gestione completa di tutti i percorsi di diagnostica, di idoneità sportiva, di riabilitazione psicofisica e funzionale, Medicina Specialistica in tutte le branche. E ancora percorsi di Prevenzione e Cura, interamente disegnati per Fiorentina e successivamente disponibili, nelle strutture Fanfani, per tutti coloro che scelgono un progetto quotidiano di prevenzione e benessere.