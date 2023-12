Fiorentina contro la Superlega: “Serve solo a ripianare i debiti delle grandi”

E' arrivata anche per bocca del dg Joe Barone , la presa di posizione della Fiorentina in merito alla Superlega ; tuttavia, il club viola ha voluto pubblicare un comunicato attraverso i propri canali:

"La Fiorentina, in merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGE) relativa alla Super League, pur consapevole che ci saranno tempi ancora lunghi per una definitiva chiarezza e per conoscere nel dettaglio eventuali modalità e applicazioni del nuovo modello calcistico proposto, ritiene comunque che la nascita di una nuova competizione, così come pensata dagli organizzatori, rappresenti un grave rischio, a più livelli, per i campionati nazionali.