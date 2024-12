Fiorentina come Como e Atalanta? Cosa comporta l’idea di Ferrari sul Franchi

"Il cronoprogramma dovrà essere rivisto, c'è la disponibilità della Lega a far giocare un paio di giornate di seguito in trasferta all'inizio dei prossimi campionati per favorire i lavori".

Questo un passaggio delle dichiarazioni del dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, intervenuto a margine dell'incontro con Empoli, Comune e Lega Serie A in Prefettura andato in scena questa mattina a Firenze. Ma cosa intende esattamente? In sostanza, si tratta dello stesso escamotage di cui si sono servite Atalanta e Como all'inizio di questa stagione. I bergamaschi hanno sfruttato le settimane in questione per il completamento della nuova Curva Sud, riempiendo nuovamente il Gewiss Stadium proprio contro la Fiorentina, in quella che è stata fin qui l'unica sconfitta della squadra di Palladino in campionato; i lariani, invece, hanno avuto bisogno di tempo ulteriore per i lavori di adeguamento dello stadio Sinigaglia alla Serie A dopo la promozione del 2023/24.