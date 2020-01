Fiorentina col tridente? Si può fare, ma non domani

L’apertura c’è stata: “Il tridente può essere una variante tattica” ha detto Iachini (LE SUE PAROLE). Che pensa ad una Fiorentina più offensiva, con un difensore in meno e un attaccante in più. Sarebbe una soluzione che permetterebbe a Vlahovic e Cutrone di giocare insieme a Chiesa, oppure potrebbe esserci un tridente più classico con un centravanti ed un altro esterno (Sottil). Il tutto aspettando Ribery, che nel 4-3-3 si collocherebbe alla grande senza penalizzare la classica prima punta. L’ipotesi stuzzica la fantasia dei tifosi, oltre che del tecnico, che però per il momento insisterà con il collaudato 3-5-2, a partire da domani col Genoa. Troppo importante insistere sulle certezze create in queste settimane, per il resto ci sarà tempo.