Sarà il 35enne Ivano Pezzuto (sezione di Lecce) ad arbitrare Fiorentina-Cittadella di domani sera alle 21, gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia [CLICCA PER LEGGERE IL TABELLONE COMPLETO].

Ad assisterlo ci saranno Raspollini e Scarpa, quarto uomo Prontera. Non è previsto il Var. LA SQUADRA: CHIESA OUT, BOATENG…