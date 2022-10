Fiorentina, che tegola: Jovic subito ko, costretto al cambio

Inizia nel peggiore dei modi la partita tra Lecce e Fiorentina. Neanche il tempo di iniziare il match, che Luka Jovic ha accusato un problema muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio. Italiano - che ha colpito la panchina con i pugni per la frustrazione - ha così dovuto inserire Cabral, "ripescato" dopo le ultime settimane da emarginato. La sostituzione è avvenuta al 7'. Una difficoltà in più per questa partita e grande apprensione per capire l'entità dell'infortunio di Jovic.