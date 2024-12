Fiorentina, cena di Natale con gli sponsor: assente Palladino

Al Viola Park è andata in scena la cena di Natale con gli sponsor della Fiorentina: le immagini

Come ogni anno, si ripete per la Fiorentina la cena di Natale con gli sponsor. Questa sera al Viola Park si è tenuta la serata che ha visto protagoniste le squadre viola e le aziende che finanziano ACF. Tutti presenti, compreso Edoardo Bove, mentre non ha partecipato Raffaele Palladino che rientrerà nelle prossime ore dopo il funerale della madre Rosa.