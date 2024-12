Fiorentina-Cagliari, il dato sugli spettatori: che risposta del pubblico viola

19.851 sono i biglietti emessi dalla Fiorentina in occasione della gara casalinga contro il Cagliari, quindicesima giornata di campionato, per un incasso lordo di 435.248 euro. Niente male come risposta da parte dei tifosi: si tratta di un quasi sold out considerando la riduzione della capienza imposta dai lavori di ristrutturazione che stanno andando avanti al Franchi.