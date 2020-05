La Fiorentina si è allenata anche oggi al C.S. “Davide Astori”, agli ordini del tecnico Beppe Iachini. I viola hanno svolto una doppia seduta e si è rivisto anche Martin Caceres. L’uruguaiano era l’ultimo a doversi riaggregare al gruppo, con cui la rosa torna ufficialmente al completo: tutti gli effettivi a disposizione del tecnico. Le buone notizie non finiscono qui perché, come riportato nel corso de “Il Pentasport” di Radio Bruno, sono arrivati gli esiti degli ultimi tamponi effettuati da squadra e staff. Ebbene nessun tesserato è risultato positivo al Coronavirus e questo per tutta la famiglia viola è certamente un sospiro di sollievo e la fine di un incubo.