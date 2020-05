Fiorentina, riecco Caceres al Centro Sportivo. Ieri tamponi per tutti

Come scrive il Corriere Fiorentino, nelle prossime ore verrà stilato il calendario delle ultime 12 giornate di Serie A, con la Fiorentina che probabilmente ripartirà il 27 giugno (il 20 si giocheranno i recuperi) dalla sfida casalinga con il Brescia. La preparazione per il primo impegno dopo la ripartenza è già iniziata da un paio di settimane, ma ieri al Centro Sportivo si è rivisto per la prima volta Martin Caceres. Test medici ed esami cardiaci per il difensore uruguaiano, che adesso svolgerà sedute individuali dopo la lunga inattività e la positività al Covid-19. Intanto ai campini nel pomeriggio di ieri tutti i calciatori presenti, secondo il protocollo, sono stati sottoposti a tampone per verificare la presenza di eventuali contagiati.