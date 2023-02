Fiorentina-Bologna, il Franchi suona la carica: siamo a quota 28.000

Buone notizie per la sfida di domenica alle 18:00 della Fiorentina contro il Bologna. Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il momento il Franchi sarà occupato da circa 28.000 tifosi. La situazione si sta scaldando, per seguire l'onda positiva iniziata dopo la vittoria contro il Torino in Coppa Italia anche in campionato.