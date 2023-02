Fiorentina-Bologna: arbitra Pairetto che non evoca grandi ricordi

Tornando a Luca è un arbitro che vanta la patacca di internazionale ma di internazionale in lui c’è poco. E' molto discontinuo sia in campionato di A che in B in campo internazionale viene poco utilizzato. In questa stagione ancora non è mai stato designato a dirigere un big match cosa che di solito arbitri con il suo curriculum dovrebbero aver già fatto. Pairetto è un arbitro che nella sua direzione di gara usa spesso due pesi e due misure, inoltre non è sempre preciso nella gestione della gara. Nel rapporto con i calciatori non è quasi mai portato al dialogo e se lo fa mantiene la distanza . Attenzione poi ai provvedimenti disciplinari avendo lui una soglia bassa del cartellino. In questa stagione ha diretto 6 gare in serie A e 4 in B. Sperando per tutti che sia in una giornata di forma .