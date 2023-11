Fiorentina-Bologna, altri biglietti per gli ospiti? Arriva un “No!” secco

Nella giornata di ieri, aveva preso forza la notizia di colloqui serrati tra la Fiorentina e il Bologna per riuscire ad avere più posti per i tifosi ospiti

Nella giornata di ieri, aveva preso forza la notizia di colloqui serrati tra la Fiorentina e il Bologna per riuscire ad avere più posti per i tifosi ospiti, oltre i 2.5000 riservati dello stadio Franchi. Come riporta Il Corriere di Bologna, nella giornata di oggi è arrivato il no del il Gos e delle questure. Il motivo? Evitare di mescolare i tifosi di squadre diverse, a causa dell'alto rischio di scontri. Nulla è servito l'intervento di Joe Barone e Giovanni Sartori.