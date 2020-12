I Viola annunciano un nuovo official supplier, è un brand fiorentino

Bianchi e Nardi 1946, brand fiorentino simbolo di eccellenza artigianale made in Italy, diventa Official Supplier per ACF FIORENTINA consolidando ulteriormente il legame del Club con il territorio.

La special collection “Bianchi e Nardi 1946 for Fiorentina” nasce – si legge sul sito ufficiale del club viola – con la volontà di unire due realtà locali che rappresentano, oltre ad un patrimonio culturale legato alla tradizione, anche un’importante risorsa economica e produttiva fondamentale per il territorio Toscano.

L’artigianalità e la tradizione sono le note esclusive di Bianchi e Nardi 1946, che celebra con questa collezione l’eleganza delle forme pure e il prestigio della materia. Modelli dall’allure contemporaneo realizzati in pellame di alta qualità, che con le loro forme e texture raccontano di una personalità moderna, concreta e raffinata.

La collezione nata a seguito della partnership si compone di 9 modelli che saranno utilizzati dai Giocatori e dallo Staff Tecnico in occasione dei viaggi della squadra Viola.

Il fil rouge che li accomuna è la losanga dell’ ACF Fiorentina, variamente riportata sull’intera collezione come celebrazione di appartenenza ad una tradizione fortemente sentita. Disegnata da borchie su trolley, backpack e beauty case, il motivo è stato stampato a caldo sugli altri complementi in un ulteriore conferma della maestria e dell’arte che contraddistingue le creazioni del brand.

L’intera collezione, che verrà presentata anche senza la losanga Fiorentina, offrirà inoltre la possibilità di essere personalizzata con le proprie iniziali, portando avanti un desiderio di artigianalità custom made che da sempre caratterizza la Maison.

Un’unione di anime dall’inestricabile legame con il proprio territorio quella tra Bianchi e Nardi 1946 e ACF Fiorentina, che dà vita a creazioni che sono tributo all’eccellenza fiorentina e attraverso le quali è possibile leggere la storia che le ha caratterizzate e che le rappresenta ancora oggi grazie all’heritage, alla passione e all’amore per la propria città.

