Pulgar, il rientro dura appena dieci minuti: lacrime in panchina

In attesa di ulteriori novità

Dopo aver giocato per l'ultima volta lo scorso 18 ottobre, il centrocampista cileno ha rilevato Amrabat al 76' di Fiorentina-Benevento, salvo poi dover uscire all'87' dopo un duro colpo al piede destro, quasi in prossimità del tendine d'Achille. Lacrime sul volto del centrocampista una volta uscito dal campo. Al suo posto è entrato Bianco. Vedremo se nel dopo gara usciranno report sulle condizioni di Pulgar. Tra l'altro Ionita, autore del fallo, non è stato ammonito.