Fiorentina, bella notizia per Krastev: doppio impegno ad ottobre

Krastev, arriva il doppio impegno con la Bulgaria

Il centrocampista della Fiorentina Dimo Krastev torna in Nazionale. Il giovane viola è stato infatti convocato dalla Bulgaria Under 21 per i prossimi impegni di ottobre. La Nazionale bulgara sarà in campo l'8 e il 12 ottobre contro Gibilterra e Svizzera.