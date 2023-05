Fiorentina-Basilea, via alla vendita dei biglietti: tutte le info utili

Come si comprano i biglietti per Fiorentina-Basilea? La società viola ha avviato la vendita e diffuso tutte le informazioni necessarie

La Fiorentina ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le modalità di vendita dei biglietti per la gara di andata delle semifinali di Conference League , in programma giovedì 11 maggio al Franchi contro il Basilea: ve le riportiamo qui di seguito.

Per i cittadini di nazionalità svizzera possibilità di acquisto dei tagliandi per il solo settore Ospiti in vendita presso la società FC BASILEA.