Fiorentina-Basilea, domani vietato il consumo di bevande alcoliche in vetro

Domani nel centro di Firenze bottiglie in vetro e lattine spray saranno off limits per tutti

In vista della gara di Conference League tra Fiorentina e Basilea, il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, ha disposto un provvedimento di divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, nonché di bombolette spray contenenti principi urticanti. Dalle ore 9 di domani fino alle ore 1 di venerdì 12 maggio non si potrà consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nel centro storico del capoluogo toscano.