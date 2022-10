Fiorentina-Basaksehir, Calvarese: “L’arbitro? Ha il cartellino giallo facile”

Solito punto della situazione durante la trasmissione "30' Minuto" su Italia 7 riguardo alla direzione arbitrale che vedremo domani in Fiorentina-Basaksehir. E' l'ex fischietto di Serie A Gianpoalo Calvarese a presentare Allard Lindhout, direttore di gara olandese: "Si tratta di un arbitro - spiega Calvarese - che sta facendo strada in campo internazionale e che ho visto dirigere in Zurigo-Qarabag (preliminare di Champions League, ndr) lo scorso luglio. Quella fu una partita che si trascinò fino ai supplementari e l'olandese per tenere in pugno la situazione estrasse molti gialli, per la precisione tredici. Sicuramente acquisendo maggiore esperienza riuscirà a limitare questa sua esuberanza con le ammonizioni".