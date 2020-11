“Fiorentina aveva ambizione di un allenatore più celebrato, ma Prandelli è l’uomo giusto”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Stefano Agresti ha commentato il ritorno di Cesare Prandelli alla Fiorentina:

Prandelli ha avuto ultime esperienze non positive, ma a Firenze ha fatto benissimo. Con la Nazionale abbiamo nella mente e negli occhi il Mondiale andato male, ma ricordiamoci dell’Europeo. La Fiorentina aveva forse l’ambizione di arrivare a un allenatore più celebrato come Sarri o Spalletti, ma Prandelli è l’uomo giusto perché si mette a disposizione per sette mesi, anche da tifoso. Si è presentato con idee intriganti, come giocare un calcio spregiudicato con il 4-2-3-1 o il 4-3-3, è da seguire.