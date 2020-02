Fiorentina-Atalanta, due partite in una. Persa in campo ma vinta sugli spalti

La sconfitta subita contro l’Atalanta nel pomeriggio fa male, ma non stupisce più di troppo. I ragazzi di Gasperini sono una macchina da gol perfetta ed ormai si conoscono a memoria. Indubbiamente, dopo le numerose polemiche nate dal post partita di Juventus-Fiorentina, non è stata una settimana facilissima per Beppe Iachini. Mantenere la concentrazione sull’aspetto sportivo, mentre infuriavano le conseguenze del botta e risposta con Nicchi e Nedved, è complicato. In aggiunta, come confessato dallo stesso mister, la condizione fisica degli attaccanti era precaria a causa di piccole noie fisiche.

Per la prima volta nella gestione Iachini si ha avuto l’impressione che le gambe non girassero, mentre costanti errori tecnici hanno consegnato di fatto il possesso all’Atalanta. Il calo nel secondo tempo è stato netto, con gli orobici che hanno preso in mano il pallino del gioco fino al fischio finale. La partita sugli spalti, se così si può definire, ha avuto un esito diverso. Fortunatamente, come auspicato da tutti, l’ironia ha prevalso sulle offese becere e Gasperini è stato immerso dalla fiorentinità. Simpatiche magliette, cori e sarcasmo hanno travolto il tecnico atalantino. Commisso si è detto soddisfatto, complimentandosi con i tifosi a più riprese. La curva invece ha spostato la propria attenzione su altro, lo striscione di attacco nei confronti di Nicchi non lascia spazio ad interpretazioni. Nei prossimi giorni sapremo come reagirà il Giudice Sportivo.