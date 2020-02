Iachini: “Poca qualità nel palleggio. Problemi per Vlahovic, Chiesa e Cutrone, eravamo impicciati”

Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro l’Atalanta:

“Sulla fase difensiva abbiamo commesso qualche sbavatura. Abbiamo commesso troppi errori nei passaggi, a differenza di quanto fatto a Milano e a Torino. Dovevamo uscire dalla prima pressione con più qualità. Abbiamo fatto nascere troppe palle gol. Questo, paradossalmente, ci capita più in casa che in trasferta. Ma abbiamo concesso poco contro una squadra qualitativa, su questo punto di vista siamo stati bravi, ci è mancata un po’ di qualità. Vanno lette meglio alcune situazioni, abbiamo sbagliato troppi passaggi a livello tecnico. Non ci dimentichiamo che in attacco abbiamo diversi giovani con margini di miglioramento.

Oggi sono venute meno le forze nell’accompagnare l’azione. Diventa importante legare la squadra. Abbiamo dato l’impressione di essere un po’ troppo bassi, questo per merito anche dell’Atalanta che pressa molto alta e ha tanta qualità. In questi casi serve alzare la squadra con un palleggio di qualità. Dobbiamo lavorare sul palleggio, contro Napoli, Inter e Juventus siamo stati bravi. Forse in casa abbiamo più timore, devo capire perché. Il lavoro è l’unica medicina. Siamo stati sempre in partita e questo è stato sicuramente un merito.

Lo spostamento di Gomez? A volte gioca trequartista, altre volte tra i mediani, avevamo preparato questo aspetto. Hanno conoscenze altissime. Con un giocata, questi giocatori possono risolvere la partita. La cura del dettaglio fa la differenza in questa differenza, dobbiamo lavorare sul particolare.

Problemi fisici per Vlahovic, Chiesa e Cutrone? E’ stata una settimana particolare. Cutrone ha avuto una piccola distorsione alla caviglia, così come Chiesa. Vlahovic non ha lavorato per un paio di giorni. In attacco eravamo un po’ impicciati. Abbiamo dovuto regalare qualcosa all’Atalanta proprio perché non erano al top, ma non voglio sentir parlare di alibi. Lo staff medico è stato bravo, li ha rimessi in piedi per questa partita”.