Fiorentina alla scuola marescialli? Arriva la risposta sul tema stadio

"Come primo punto. L'idea di Castello dovrà essere finanziata. Ma la domanda è, da chi? Si può pensare subito a Palazzo Vecchio. Però è dura che lo faccia lo stato. Hanno già speso diversi soldi nella realizzazione della scuola, con le tribolazioni passate legate ad appalti, inchieste, sospensioni dei lavori. Da escludere l'opzione della Fiorentina. Il presidente Commisso ha già dichiarato che non metterà soldi, in qualsiasi progetto dove lui non abbia il controllo. E sarebbe impossibile, ovviamente, affidare a lui, soggetto privato, un pezzo della Scuola dei carabinieri. Il progetto, del resto, dovrebbe prevedere tante cose: oltre al collaudo del campo dove far rimbalzare un pallone da serie A, inoltre la capienza andrebbe aumentata, e non di poco. Bisognerebbe passare dai 5mila attuali a una cifra intorno ai 15mila. E poi servirebbero un grande parcheggio e ingressi che non siano quelli della Scuola Marescialli"