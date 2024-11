Fiorentina al lavoro. Ok Cataldi e Bove, cosa filtra su Gudmundsson

Terminati i giorni di riposo concessi da Palladino, la Fiorentina è tornata a lavorare al Viola Park nel corso di questo pomeriggio per preparare la partita col Como in programma domenica prossima. E arrivano buone notizie per il tecnico gigliato in riferimento ad alcune situazioni che sembravano poter essere in bilico per la sfida del Sinigaglia.