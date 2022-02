Fiorentina, aggiornata la “rosa dei 25”: Pulgar è già fuori

Il centrocampista passerà al Galatasaray: ufficialità in arrivo

Erick Pulgar lascerà la Fiorentina nelle prossime ore. Una situazione di mercato che, come vi abbiamo raccontato, può ancora chiudersi in direzione Turchia. E l'ulteriore conferma arriva dal sito della Lega Serie A dove è stata aggiornata la "rosa dei 25 calciatori", di fatto la lista degli iscritti al campionato. Ebbene, tra questi non risulta già più Pulgar. Al suo rientro dal Cile, è dunque attesa la firma e l'ufficialità del suo prestito al Galatasaray. Qui sotto la rosa completa (per gli Under 22, come ad esempio Sottil, non ci sono limitazioni):