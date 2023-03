Fiorentina a Prato durante i lavori? Gli ultras: “Mai nella nostra città”

Dopo Empoli, anche Prato non sembra propensa ad accogliere la Fiorentina nei mesi in cui si svolgeranno i lavori allo stadio Franchi. Tante le reazioni dopo la proposta del coordinatore di Forza Italia Cappelli di accogliere i Viola dal 2024 al 2026. Gli ultras del Prato intanto, hanno preso posizione esponendo uno striscione in città: "I viola mai nella nostra città". Lo riporta tvprato.it.