Si discute ancora per i maxischermi. Le 2 opzioni possibili

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina sta parlando col comune di Firenze. In queste ore si cercheranno di risolvere gli ultimi problemi, in vista dell'apertura del Franchi, per la sfida di Conference League. Visto che ci sono ancora alcune problematiche. Le opzioni sul tavolo sono 2. La prima è quella che si usino 3 maxischermi in campo, più quello solito del Franchi. L'altra invece è opposta. E prevederebbe l'utilizzo soltanto proprio del maxischermo già presente allo stadio. 2 possibilità opposte tra di loro. Quindi c'è il rischio che i maxischermi non siano presenti al Franchi. Il comune potrebbe risolvere la questione firmando una ordinanza. Per evitare di passare dalla commissione provinciale di vigilanza, cosa che per ora non è intenzionato a fare