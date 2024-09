Fiorentina a Empoli con la maglia rossa? Possibile debutto al Castellani

Il Castellani si tingerà di viola questo pomeriggio con l'arrivo di più di 4.000 tifosi della Fiorentina . Ma non sarà lo stesso colore con cui scenderà in campo la squadra di Palladino .

Infatti, alle 18.00 insieme all'esordio dal primo minuto di Albert Gudmundsson ci sarà anche l'esordio della terza maglia. La divisa, colorata di rosso, non ha ancora esordito in questa stagione. La conferma arriva da ACF stessa che pubblica la foto di Moise Kean con la nuova divisa come presentazione del match contro l'Empoli.