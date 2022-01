Fiore: “Italiano deve essere bravo a gestire la situazione. Su Torreira…”

L'ex centrocampista Stefano Fiore ha parlato anche di Fiorentina durante l'intervento ai microfoni di TMW Radio

Le sue parole su il lavoro che dovrà svolgere ora Italiano senza Vlahovic: "Lui, così come tutti gli allenatori di questi tempi, credo debba abituarsi e sia preparato a situazioni del genere. Chiaro che si aspettava andasse in altro modo, è banale dirlo, però il lavoro andrà avanti. Guardando ai numeri non sarà facile sostituirlo, ma anche per caratteristiche: chi c'è ora in rosa è buono ma non al livello di Vlahovic. Cambieranno gli interpreti e mi auguro per la Fiorentina non il risultato finale, Italiano dovrà essere bravo a gestire, più che il lato tecnico, dicendo le parole giuste e puntando sul lavoro".