Fiocco rosa in casa Martinez Quarta. È nata nata Alba

Il giovane difensore diventa papà per la terza volta

Il pari tra Argentina e Cile certamente non ha soddisfatto ampiamente i calciatori argentini. Per il difensore Viola Martinez Quarta, però, è arrivata una splendida notizia dopo la partita in questione. Durante la notte è infatti nata la terza figlia del difensore classe '96: Alba. La redazione di ViolaNews.com desidera fare i complimenti a lui e alla compagna Agustina.