Fio-Juv, resp. biglietteria ACF: “Ancora disponibili tagliandi, ecco dove”

Il punto della situazione

"C'è stata un'accelerazione nelle ultime ore nella vendita dei tagliandi. Domani sarà una giornata importante, in questo senso. La biglietteria sarà aperta dalle 9 alla fine del primo tempo. In Ferrovia c'è disponibilità, così come in Maratona e in Tribuna, mentre Fiesole e i parterre sono esauriti. Dato biglietti venduti finora? Siamo ottimisti, i conti li faremo domani sera. Il colpo d'occhio sarà importante".