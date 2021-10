Finalmente torna la Curva: che sia occasione di festa

Il tifo organizzato torna al Franchi. Tutto è pronto per un grande giorno di festa ma attenzione a Vlahovic

La partita con il Cagliari può sembrare un semplice match, ma al suo interno nasconde molte insidie. Elemento determinante per la Fiorentina sarà sicuramente il pubblico. Infatti come sappiamo lo stadio Franchi aprirà con 75% di capienza e per la prima volta dal post pandemia tornerà anche il tifo organizzato.