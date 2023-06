C'è ancora tempo per acquistare un biglietto in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham in programma a Praga mercoledì 7 giugno. Come comunica la Fiorentina, oggi alle ore 18:00 terminerà la vendita e sono disponibili ancora 300 codici. Tutti i tifosi viola interessati all'acquisto posso mandare una email all'indirizzo b[email protected]. Ma bisogna fare in fretta.