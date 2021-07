Fiducia per il prolungamento di Vlahovic. Lo stipendio è alleato dei Viola

Il punto sulla situazione rinnovo

Quella sul rinnovo di Dusan Vlahovic è la partita più importante che sta giocando la Fiorentina. Il club sta provando da mesi ad intavolare un dialogo che porti al prolungamento di contratto del serbo. Piccoli passi, con calma, ma con una Fiorentina accompagnata da una sempre presente fiducia di fondo. I Viola, in ogni caso, sono intenzionati a tenere il bomber classe 2000 almeno per un altro anno. Anche se ciò significasse andare a 12 mesi dalla scadenza. Tuttavia, lo stipendio di Vlahovic può rivelarsi un prezioso alleato per il club di Commisso. L'ex Partizan guadagna cifre piuttosto basse rispetto al suo reale valore. Ecco perché rinnovare con un corposo adeguamento può essere nell'interesse anche dell'attaccante Viola. Magari con uno slittamento non troppo prolungato per far sì che questo stallo alla messicana si sblocchi. Lo scrive tuttomercatoweb.com.