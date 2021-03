Ferri: “Prandelli, atto di amore verso la Fiorentina. Difesa in difficoltà? Vi spiego”

Riccardo Ferri, ex difensore di Inter e Nazionale, ha parlato a Lady Radio: “Prandelli? Credo abbia intravisto delle difficoltà da un punto di vista personale, delle situazioni alle quali non riesce più a far fronte, probabilmente si è sentito un po’ solo e incapace di reagire. Lasciare con una lettera del genere è un atto di amore verso la Fiorentina, non un voler voltare le spalle”. Poi ha aggiunto sulla squadra: “La Fiorentina non è abituata a lottare per la salvezza, gli obiettivi iniziali erano diversi. Spero possa riprendersi, salvarsi presto e tornare ai fasti del passato. Difesa? Milenkovic, Pezzella e Quarta a livello individuale sono ottimi giocatori, ma nell’ultimo periodo la Fiorentina è sfilacciata tra i reparti e quindi la difesa soffre e finisce sotto accusa”.

