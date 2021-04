Intervenuto a Lady Radio, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato del momento viola e non solo: “L’Atalanta racconta come si può diventare una squadra di vertice senza avere i soldi e gli incassi delle altre squadre. C’è programmazione, un presidente presente, i giocatori giusti, la scelta di vendere un pezzo pregiato per comprarne altri. Quando l’allenatore è intoccabile, o i giocatori stanno al gioco o se ne vanno: quello che stupisce è l’idea che si possa costruire senza essere un top club”. E sul futuro allenatore viola? “Abbiamo letto praticamente tutti i nomi di quelli che stanno cambiando squadra, ma sicuramente Pradè sottotraccia ha riallacciato i rapporti con Juric. Sono convinto che il favorito della società sia Gattuso, per questioni sentimentali legati alla Calabria e alla Nazionale. Tranne Sarri, che ha richieste fuori dalla portata della Fiorentina, Gattuso, Juric e Simone Inzaghi non mi dispiacciono. Ma chiunque venga, deve essere in piena sintonia con un’idea di futuro a breve termine”.

