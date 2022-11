Ferrara: “Nico è un plus e la speranza della Fiorentina. Assenza pesantissima”

Su Rtv 38, il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato così il momento "oscuro" attorno a Nico Gonzalez: "Non so se è un caso l'assenza di Nico, resta il fatto che gli investimenti fatti dalla Fiorentina non stanno pagando. Su Dodò ho ancora fiducia, ci sono ancora tanti fattori che mi danno speranza tra adattamento ad un calcio nuovo e un infortunio che lo ha rallentato. Jovic? Per liberarsene il Real si è inventato una formula straordinaria. Nico Gonzalez? Non credo vada via a gennaio, chi te li dà 25 milioni? E, vista la prolungata assenza, se dovesse fare un grandissimo mondiale, ci dovremmo fare due domande... Cabral ha avuto difficoltà mentre Ikoné sta venendo fuori ora dopo quasi un anno".