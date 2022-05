Ferrara: “Club con botte piena e moglie quasi ubriaca. Sarà estate rovente”

Il pensiero del giornalista

"La Fiorentina torna a casa sua in Europa, squadra e allenatore meritano gli applausi. Italiano ha ridato la gioia di andare allo stadio. Qualche errore lo ha fatto anche lui, ma è normale, in fondo questa squadra non è perfetta. Merito alla società che è riuscita a avere la botte piena e la moglie quasi ubriaca, con la cessione di Vlahovic e la qualificazione in Europa. La Fiorentina ha fatto 32 punti con il serbo e 30 senza, gli acquisti di gennaio sono finiti in panchina, Italiano ha fatto un capolavoro. Ora vediamo cosa accade sul mercato, la rosa sarà da rinforzare e allargare, sarà un'estate rovente".