Fascetti: “Vlahovic ha alzato troppo la cresta. Commisso? Un giorno si stufa e va via… e fa bene”

L’ex allenatore viola Eugenio Fascetti ha parlato così a TMW:

Iachini? Sì, mi ha sorpreso la sua conferma. Io credo se la sia meritata, non era facile dopo mesi tosti. Ha aggiustato la difesa, la Fiorentina ha fatto bene. Commisso ha abbassato gli obiettivi? Non so se è vero che non faranno il centro sportivo, ma è possibile dare il via libera e poi fermarsi… Cosa succederà? Un giorno prende e se ne va Commisso e fa anche bene. In Italia non si può investire, Commisso vuole fare investimenti giusti. Si parla molto di settore giovanile ma poi non facciamo realizzare le strutture. Squadra? Chiesa ha fatto il suo tempo, va venduto. La difesa non va toccata, anche Milenkovic va tenuto. Vlahovic? Si è perso e ha alzato un po’ la cresta, Cutrone non è male ma serve un centravanti.